Гинцбург сообщил, что у привитых в случае заражения постковидный синдром протекает легче Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что у привитых от новой коронавирусной инфекции, которые все же заболели COVID-19, последствия постковидного синдрома будут иметь минимальные.

По его словам, в случае вакцинации весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, в то время как постковидный синдром возникает, «когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму», передает ТАСС.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что скоро в стране будет выпущена в оборот четвертая вакцина от коронавирусной инфекции российского производства. Речь идет о препарате «Спутник Лайт». Как писал сайт kp.ru, вакцина призвана устранить основной недостаток «Спутник V» - наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей несколько недель. Для вакцинации новым препаратом нужна лишь одна прививка, иммунитет после нее начнет формироваться через неделю.