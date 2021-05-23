Психотерапевт назвала привычки, программирующие на бедность

Психотерапевт назвала привычки, ведущие к бедности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Психотерапевт Анна Стори рассказала о привычках, которые программируют человека на бедность.

«Кто же не хочет быть богатым? Однако вспомните, как в прошлом году вы отказались от предложения новой работы. Условия прекрасные, зарплата намного выше теперешней и работа интересная … Но что-то вас остановило, и вы остались на надоевшей, но привычной работе», - приводит агентство ПРАЙМ слова эксперта.

Стори пояснила, что тот самый внутренний критик является ранней примитивной защитой человека. По ее словам, уже с рождения выстраивается так называемая «крепость», которая для начала необходима для выживания в непростом мире взрослых, но во взрослой жизни эта устаревшая система продолжает управлять нашими действиями и портит нам жизнь.

Как отметила специалист, исходя из этого внутреннего голоса, у многих людей формируются привычки, программирующие их на бедность. Среди них психотерапевт назвала привычки жалеть себя, на всем экономить, паниковать, когда заканчиваются деньги, а также оценивать в них все, что возможно.