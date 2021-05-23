Аналитик ЦБ назвал способ распознать обман в ломбардах Фото: REUTERS

Начальник аналитического центра Банка России по ломбардам Илья Новиков рассказал о способе распознать обман в ломбардах.

По его словам, гражданам необходимо отметить, что деньги предоставляются только под залог движимого имущества, при этом ломбард должен обеспечивать надлежащее хранение вещи в течение всего срока договора.

«Если деньги не возвращены в срок, есть льготный месячный период, а потом ломбард просто продаст заложенную вещь», - сказал специалист в интервью радио Sputnik.

Эксперт также сообщил, как быть при утере или досрочной продажи ломбардом заложенной вами вещи. По его словам, в таком случае речь идет о нарушении закона «О ломбардах», и «здесь можно напрямую обратиться к регулятору, в Банк России». Как отметил специалист, обращение рассмотрят, после чего будет дана правовая оценка действиям ломбарда, и при необходимости примят соответствующие меры.

Новиков уточнил, что в случае, если вещь была утрачена или повреждена в результате стихийных бедствий, пожара, затопления, то здесь вопрос к тому, что вещи должны быть застрахованы. Заемщик должен получить соответствую компенсацию.

Кроме того, эксперт напомнил о нелегальных ломбардах, которые заманивают клиентов более высокими выплатами, но предупредил, что там граждане никогда могут больше не увидеть заложенную вещь, даже если вернуться ее выкупать в установленный срок. Как он отметил, подобные заведения, как правило, маскируются под официально зарегистрированные ломбарды.

Чтобы избежать обмана специалист рекомендовал выбрать организацию, которая находится в реестре Центробанка, проверить контакты, адрес сайта, чтобы не обратиться в другую компанию.