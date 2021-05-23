Число погибших при горном забеге в Китае возросло до 21 Фото: REUTERS

Китайские спасатели нашли пропавшего без вести участника ультрамарафона ультрамарафона на северо-западе Катая в провинции Ганьсу. Таким образом, общее число погибших из-за экстремальной погоды в горах выросло до 21 человека.

Ранее сообщалось о 20 погибших.

Напомним, забег по пересеченной горной местности на дистанции 100 километров недалеко от города Байинь начался утром в минувшую субботу, 22 мая. Практически после старта началось резкое ухудшение погоды.

Причиной гибели спортсменов стали шквальный ветер, дожди и град, которые обрушились на участников марафонского забега. Кроме того, из-за резкого похолодания у участников марафона понизилась температура тела. Как сообщили организаторы, спортсмены были одеты очень легко, а температура воздуха в горной местности упала почти до нуля. С дистанции был эвакуирован 151 участник марафона из 172.