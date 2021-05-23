Доктор Павлова рассказала, как сохранить хорошую фигуру без тяжелых физических нагрузок Фото: EASTNEWS/AFP

Врач-эндокринолог, автор книги «Обман веществ. Почему жир и сахар убивают наше здоровье, и как с этим бороться» Зухра Павлова в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала, как легко и без нагрузок сохранить здоровое и красивое тело.

По ее словам, моментальный результат может быть уже в самой мотивации. «Прочел, почувствовал в себе желание что-то менять и пошел это менять», - сообщила она, отметив, что какие-то физические изменения ждать стоит хотя бы месяца через два.

Павлова указала на необходимость придерживаться режима правильного питания, однако иногда расслабиться можно. Как она уточнила, если оказались в гостях, в командировке, на каком-то мероприятии, то такой режим не должен вредить навредить, подчеркнув, что это «не должно превращаться в систему.

«Каждый вправе делать то, что считает нужным. Тот, кто хочет прожить ярко, но коротко, имеет на это полное право», - заявила она, напомнив, что у каждого есть своя зона ответственности - родители, дети, а также миссия – «прожить счастливо, а на это нужно здоровье».

При этом специалист напомнил, что людям крайне важна физическая активность, однако это не должны быть изнуряющие физические тренировки. Она посоветовала гимнастику, велопрогулки, ходьбу, плавание,

«Я всегда рекомендую начинать потихоньку. Не надо никаких достижений, не надо вспоминать, что мы могли в молодости, нужно прям постепенно, без усилий, каждый день увеличивать количество упражнений», - сказала врач.