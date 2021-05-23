Юрист рассказал, как можно бесплатно отдохнуть в санатории в 2021 году Фото: Любовь СЛАВИНА

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, как граждане могут получить бесплатную путевку в санаторий в текущем году. Как он отметил, для этого необходимо относиться к льготным категориям граждан или иметь медицинские показания для поездки.

Как передает URA.RU, эксперт рассказал, что для направления от врача на санаторно-курортное лечение, необходимо первым делом прийти на приём к терапевту, который при наличии показаний назначит врачебную комиссию. После чего следует собрать требуемые медицинские справки, и комиссия в течение 20 дней примет соответствующие решение о выдаче направления. Специалист отметил, что бесплатная путевка обеспечена только в те санатории, где обслуживают полисы ОМС в порядке очереди.

Среди граждан, принадлежащих к льготным категориям, право на бесплатное санаторное лечение имеют разные социальные группы, среди которых дети-инвалиды до 18 лет с сопровождающим, несовершеннолетние, потерявшие одного из родителей в результате боевых действий. Претендовать на бесплатный отдых могут и дети от четырёх до восьми лет после операции при необходимости восстановления.