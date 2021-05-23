Глава Пентагона: перед США стоят угрозы терроризма и применения кибероружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Перед Соединенными Штатами на сегодняшний день стоят угрозы терроризма, применения кибероружия, внутреннего раскола и пандемии коронавируса. Такое заявление сделал глава Министерства обороны США Ллойд Остин в ходе выступления перед курсантами американской Военной академии Вест-Пойнт.

«Вы смотрите, как заканчивается самая длинная война в Америке. И вы видите, как технологии меняют характер войны. И даже когда большие и набирающие силу державы сталкиваются и соревнуются, вы видите новые угрозы - от пандемий до терроризма и кибероружия», - заявил глава Пентагона, отметив, что новые угрозы пересекают границы, подобно урагану.

Министр указал на то, что сегодня курсанты заканчивают учебу в «исключительно тяжелых обстоятельствах», но они уже прошли необходимую подготовку для того, чтобы противостоять вышеперечисленным угрозам.

«Вы выпускаетесь в меняющейся стране и в меняющемся мире, где многие старые методы ведения дел более неактуальны», - заявил он 1 тыс. кадетов, которые получили звание младших лейтенантов.

Среди других трудностей глава Пентагона назвал экономический кризис, вызванный пандемией, угрозы демократии, социальную напряженность, а также проблемы расизма и дискриминации.