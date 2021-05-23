NYT: Россия «обошла США» по военному присутствию в Арктике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия, которая вовремя обратила внимание на климатические изменения, «обошла США» в освоении Арктики, а также усилении в этом регионе своих оборонительных позиций. С таким мнением выступила газета The New York Times.

Как отмечают в издание, российское правительство в отличие от Госдепартамента США во время президенства Дональда Трампа открыто признало наличие климатических изменений, приняв в октябре прошлого года Стратегию развития Арктической зоны России, а также обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. В принятом указе упоминается, в том числе и «рост конфликтного потенциала в Арктике, требующий постоянного повышения боевых возможностей группировок войск Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в Арктической зоне».

«Хотя Вооруженные силы РФ имеют мало общего с либеральными западными политиками или экологическими организациями вроде Greenpeace, они разделяют точку зрения о том, что льды действительно тают. Это позволило им обойти США», - отмечают авторы статьи.

Тем не менее, по мнению издания, арктическая стратегия Штатов при администрации Джо Байдена «определенно изменится». Как считает аналитик Майкла Коуфмана из исследовательского центра CNA, по контракту предоставляющий услуги Корпусу морской пехоты США, таяние льдов является для России «ночным кошмаром», что в свою очередь «открывает новый театр» военных действий в случае конфликта с США.

Автор статьи, посетивший по приглашению России самый северный аэродром страны Нагурское на острове Земля Александры, отмечает, что внимание Москвы к Арктике продиктовано во многом экономическими соображениями. По его словам, интерес российской стороны лежит в раскрытии в условиях таяния льдов потенциала Северного морского пути, а также освоению новых запасов ископаемых. При этом он признает, что приглашение иностранных журналистов на российский аэродром показалось ему «демонстрацией возможностей».