В Москве 23 мая 2021 ожидаются дождь с грозой и июньское тепло Фото: Михаил ФРОЛОВ

Температура воздуха в Москве в воскресенье, 23 мая, поднимется до плюс 23 градусов. При этом ожидается переменная облачность, а во второй половине дня возможны дождь с грозой. О такой погоде в столице рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Мы ожидаем переменную облачность, вечером местами кратковременный дождь, возможна гроза. В столице плюс 21-23, в Подмосковье плюс 19-24 градуса тепла», - приводит РИА Новости заявление эксперта, который отмтеил, что такая погода соответствует климатическим показаниям июня.

По прогнозам синоптиков, ветер в столице будет юго-западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление в Москве будет падать, и уже к вечеру составит 744 миллиметра ртутного столба, что является чуть ниже нормы.