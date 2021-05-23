Собянин: Москва достояно справилась с пандемией коронавируса

Сергей Собянин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва достойно справилась с вызовами пандемии коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва, москвичи, всё городское сообщество, профессиональное сообщество медиков, социальные и транспортные службы - все отрасли - справились достойно» - отметил градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин отметил, что система была отработана таким образом, что она «дает возможность нормальной жизни в городе, работе всех отраслей», в том числе «медицины в целом», не только тем, кто непосредственно работает с ковидными пациентами, но и экстренной, и плановой помощи.

По словам мэра, Москва «как минимум не хуже» справилась с пандемией в сравнении с мировыми столицами и из-за меньшего числа вынужденных ограничений экономика города также пострадала меньше остальных столиц мира.