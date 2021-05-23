На Украине упал воздушный шар с участниками фестиваля: один человек погиб

Фото: Полиция Хмельницкой области

Вечером в минувшую субботу, 22 мая, в Хмельницкой области на Украине во время проведения Фестиваля воздушных шаров разбился один воздушный шар с людьми. В результате происшествия погиб один человек, еще пятеро пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Нацполиции незалежной, где уточнили, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.

Как уточнили в Нацполиции все произошло в субботу, 22 мая, около 20:45 (мск) около села Кульчиевцы Каменец-Подольского района.

«На борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров - двое мужчин из Хмельницкого, супруги из Прилук и житель Каменец-Подольского района», - сообщила пресс-служба Нацполиции.

В результате происшествия погиб 53-летний житель Прилук, другие пассажиры, а также и 28-летний пилот получили травмы различной степени тяжести. Все они были госпитализированы в медучреждения.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил воздушных полетов». Виновному в происшествии может грозить лишение свободы на срок до 12 лет.