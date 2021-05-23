В США рассказали, почему российский Ту-95МС превосходит американский аналог Фото: Минобороны РФ

Российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС превзошел американские аналоги несмотря на то, что российское воздушное судно кажется почти устаревшим. Об этом пишет 19fortyfive.

Как отмечает американское издание, российский бомбардировщик используется уже около 60 лет и сегодня является единственным в мире находящимся на вооружении винтовым бомбардировщиком.

Авторы статьи напоминают, что конструкция военного судна была разработана советскими инженерами еще в 1950-х годах, в годы холодной войны, однако в 1981 году Советский Союз запустил перепроизводство этих самолетов, поскольку имеющиеся версии не подходили для проведения глубокой модернизации, именно поэтому, как полагает издание, Ту-95МС значительно новее выпущенных в США аналогов.

Военный эксперт Питер Сучиу полагает, что именно этот факт, а также способность переносить новейшие крылатые ракеты Х-101 позволяет российскому стратегическому бомбардировщику оставаться ключевым элементом авиационной составляющей ядерной триады России.