В России 23 мая 2021 года выявлено 8 951 новый случай заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки выявили 8 951 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на воскресенье, 23 мая 2021 года, общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 5 001 505 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно приведенным данным Оперштаба, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в 83 российских регионах. Наибольшее число инфицированных выявили в столице, где ежесуточный прирост заболевших составил 2 924. Второе место по количеству заразившихся COVID-19 остается за Санкт-Петербургом, где заболело 842 человека. Тройку замыкает Московская область с показателем 769.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 357 летальных исхода, а вылечили 7 297 пациента с коронавирусом. За весь период пандемии жертвами инфекции в стране стали 118 482 заразившихся, всего выздоровели 4 617 762 человека.