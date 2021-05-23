Правительство выделит 5,3 млрд руб. на поддержку проектов по внедрению искусственного интеллекта Фото: REUTERS

Правительство выделит 5,26 млрд рублей до 2024 года на поддержку российского бизнеса при реализации пилотных проектов, направленных на внедрение искусственного интеллекта в различных отраслях экономики. Проект, получивший название «Искусственный интеллект», утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Как уточняется, средства будут распределяться по итогам конкурсного отбора, а выделенные субсидии можно будет направить на закупку программного обеспечения и оборудования, а также оплату услуг программистов, «аренду офисных помещений, обслуживание рабочих мест и другие цели». «Фиксируется, что размер гранта на одного получателя не должен превышать 100 млн рублей», - говорится в опубликованном сообщении.

Кабмин также собирается утвердить правила субсидирования мероприятий, в рамках которых школьники и студенты будут разрабатывать собственные проекты в сфере искусственного интеллекта. Отмечается, что финансирование этих направлений до 2024 года должно составить 1,23 млрд рублей.