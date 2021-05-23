Национальный рекордсмен Китая погиб во время ультрамарафона

Национальный рекордсмен Китая погиб во время горного забега Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Китае среди погибших во время ультрамарафона на северо-западе Катая в провинции Ганьсу есть обладатель национальных рекордов Лян Цзин.

Как передает издание Sina, которое обратило внимание, что ранее спортсмен был в списках без вести пропавших, организаторы соревнований надеялись, что 31-летнего рекордсмена найдут живым, однако позже спасатели обнаружили его тело.

Лян Цзин ранее не раз побеждал на марафонских дистанциях. В 2014 году спортсмен первым пробежал 12-часовой ультрамарафон в городе Цзинань с результатом 149,5 км, и установил национальный рекорд. Через четыре года он побил свой рекорд, пробежав 12-часовой ультрамарафон с результатом 151,2 км. Кроме того, в ноябре 2018 года китайский рекордсмен впервые пробежал 100-километровую дистанцию за 11 часов 12 минут и 46 секунд и выиграл чемпионат China100 Mountain Cross-Country Series 2018 и 100-километровую гонку Siming Mountain.

Напомним, когда китайские спасатели нашли тело пропавшего без вести участника ультрамарафона число погибших при горном возросло до 21.

Как писал сайт kp.ru, забег по пересеченной горной местности на дистанции 100 км недалеко от города Байинь начался утром в минувшую субботу, 22 мая. Практически после старта началось резкое ухудшение погоды. Причиной гибели спортсменов стали резкое ухудшение похолодание, шквальный ветер, дожди и град, которые обрушились на участников марафонского забега. С дистанции был эвакуирован 151 участник марафона из 172.