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Общество23 мая 2021 12:42

Почти половина российских старшеклассников копит деньги для финансовой подушки

Большинство школьников планирует свой бюджет на срок от одного до трех месяцев
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Почти половина российских старшеклассников копит деньги для финансовой подушки

Почти половина российских старшеклассников копит деньги для финансовой подушки

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Почти половина российских учеников 7-11 классов не ставят перед собой четкой цели для накоплений, а просто откладывают деньги для формирования финансовой подушки. Такие результаты показал опрос международной образовательной компании "ЯКласс", в котором приняло участие старшеклассников из 85 регионов.

Как передают РИА Новости, в ходе исследования выяснилось, что среди тех, кто откладывает деньги, почти половина (49%) школьников откладывает до 500 рублей в месяц, 29% опрошенных заявили, что откладывать от 500 до 1 тысячи рублей в месяц, от 1 тысячи до 3 тысяч откладывают 13%, а больше 3 тысяч рублей - только 9%.

Уточняется, что чаще всего ученики не имеют четкой цели и копят для формирования финансовой подушки (49%), 19% старшеклассников приберегают деньги для покупки каких-нибудь гаджетов, а на дополнительные курсы и образование откладывают 16%. Кроме того, есть школьники, которые копят на брендовую одежду и обувь (10%) и путешествия без родителей (7%).

Большинство учеников (47%) планирует свой бюджет на срок от одного до трех месяцев, 31% респондент сообщили, что не занимаются ведением бюджета, а 22% планируют свои расходы на одну-две недели вперед.

Авторы исследования отмечают, что пандемия коронавируса оказала влияние на расходы школьников, поскольку 44% респондентов стали вдвое меньше тратить на досуг и развлечения, а 22% стали реже ходить в кафе. Кроме того, 23% школьников сообщили, что начали откладывать вдвое больше денег, а 11% опрошенных указали на ухудшение финансовой ситуации в семье, которая побудила их устроиться на подработку.