Россиянам рассказали, с какой банковской картой лучше поехать за границу Фото: Александр ГЛУЗ

Гражданам, решившим поехать в открывшиеся для поездок страны, лучше всего брать с собой банковскую карту, которая привязана к валюте страны, что позволит сэкономить деньги на конвертации. Об этом рассказали эксперты.

«Оплата (списание) в таком случае пройдет сразу со счета в евро по курсу банка без лишних конвертаций», - приводит РИА Новости объяснение начальника управления пассивных операций и пакетов услуг БКС банка Ольги Козловой.

Как отметила эксперт, в таком случае оплата покупок обычной рублевой картой в странах, где валюта отличается от доллара или евро, может произойти двойная конвертация. Она пояснила, что изначально платежная система переведет стоимость покупки в национальной валюте в доллары, после чего кредитная организация переведет полученную американскую валюту в рубли по своему курсу.

Аналитик из ГК «Финам» Алексей Коренев посоветовал перед поездкой за границу заранее перевести часть денежных средств со своего рублевого счета на валютный. По его словам, в этом случае удастся не потерять свои сбережения на конвертации. «Большинство российских банков эмитируют карты, предусматривающие и рублевые, и валютные расчеты», - уточнил он.