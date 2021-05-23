МИД Мальты: «Спутник V» может быть сертифицирован в ЕС до конца июня 2021 Фото: REUTERS

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может зарегистрировать российскую вакцину «Спутник V» для применения в Европейском Союзе до конца июня текущего года. Такое мнение высказал министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло в преддверии переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, которые должны состояться во вторник, 25 мая, в Сочи.

«Насколько я знаю, это произойдет в этом или следующем месяце. Мы всегда говорили, что нет никаких проблем со стороны ЕМА, если вся необходимая документация и доказательная база предоставлена», - приводит ТАСС слова министра, который отметил, что «процесс идет».

Напомним, на сегодняшний день «Спутник V» занимает второе место в мире по количеству одобрений от государственных регуляторов. Российскую вакцину разрешили использовать уже в более чем 60 странах мира с общим населением более 3,2 миллиарда человек. По данным Центра имени Гамалеи, эффективность препарата составляет 97,6 процента.