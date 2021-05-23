Медведев объяснил свои слова о том, что вакцинация может иногда быть обязательной

Дмитрий Медведев Фото: REUTERS

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России может сформироваться при добровольной вакцинации, однако на сегодняшний день она идет медленно. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя отклики на его слова о том, что в некоторых случаях государства могут вводить обязательную вакцинацию.

«У нашей страны есть шансы получить коллективный иммунитет от SARS-CoV-2 в ходе добровольной вакцинации. Хотя пока она идет медленно, что грозит нам новыми волнами заболеваемости», - написал он в комментариях на своей странице в Facebook.

Как отметил Медведев иммунитет к коронавирусу, по мнению многих исследователей, не будет пожизненным, поэтому регулярные прививки «будут необходимы».

Зампред Совбеза РФ указал на то, что в своем выступлении он подчеркивал, что вакцинация в России имеет добровольный характер, а его заявление о том случаях, когда при большой общественной опасности государства вводят обязательную вакцинацию, для чего также требуется отдельное законодательное постановление, было комментарием на реплику коллеги из ПАСЕ про решение Европейского суда по этому вопросу.

«Для исторической точности - в СССР вакцинация от многих болезней была обязательной. Это позволяло быстро локализовать наиболее опасные болезни. Хотя, конечно, с тех пор изменились правовые подходы к вакцинации … и тяжестью течения заболевания», - добавил он.

Напомним, в своей речи Медведев также отметил, что отрицательное мнение о вакцинации играет сегодня абсолютно деструктивную роль, и кроме того, оно разносится очень быстро в эпоху глобальных коммуникаций.