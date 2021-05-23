В Крыму назвали возмутительными условия Украины по поставкам воды на полуостров. Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Условия, выдвинутые Киевом по возобновлению поставок воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, являются возмутительными. Такое заявление сделал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов, назвав предложения «грязными инсинуациями».

«Грязные инсинуации относительно условий возобновления работы Северо-Крымского канала возмутительны. Безусловно, никакой торг в этом вопросе неуместен», приводит «РИА Новости» представителя Крыма, который считает, что Москва решит проблему снабжения полуострова пресной водой «своими силами, чего бы ей это ни стоило».

По его мнению, рассуждения Киева о проблемах водоснабжения на полуострове свидетельствуют о деградации украинской внешней политики. «Не Крым получит Киев в результате своего людоедского шантажа, а от мертвого осла уши, в лучшем случае - дырку от бублика», - добавил он.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал одними из условий восстановления поставок пресной воды в Крым «демилитаризацию и деоккупацию» полуострова. По его словам, воду на полуострове израсходовали российские военные, при этом он не упомянул меры, принятые украинской властью для блокировки Северо-Крымского канала.