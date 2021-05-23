Пять человек погибли при извержении вулкана Ньирагонго в Конго Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В минувшую субботу, 22 мая, вечером началось извержение одного из самых активных вулканов Африки - Ньирагонго, расположенного на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Как сообщил военный губернатор провинции Северное Киву генерал-лейтенант Констан Ндима, в результате погибли по меньшей мере пять человек.

Как передает конголезский новостной портал Actualite, по словам Ндима, все произошло во время эвакуации из административного центра провинции города Гома. Пять человек погибли в ДТП.

Кроме того, губернатор сообщил, что в городе были зафиксированы грабежи магазинов, а также совершена попытка побега заключенных из центральной тюрьмы. В ночь на воскресенье, 23 мая, в городе были слышны выстрелы.

Как писал сайт kp.ru, мощное извержение вулкана видно даже из города Рубаву в Руанде. Очевидцы сообщают о сильном запахе серы в воздухе. В конголезском городе Гома из-за извержения вулкана отключено электричество, а правительство начало эвакуацию местных жителей.