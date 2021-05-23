Салихова: вышла из совета директоров "Спартака", так как не получала ответы на поставленные вопросы

Зарема Салихова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, объяснила свое решение покинуть совет директоров футбольного клуба отсутствием ответов на поставленные вопросы.

«Я вышла из совета директоров клуба, так как не получала ответы на поставленные вопросы. По образованию я - аудитор. Поэтому привыкла задавать конкретные вопросы. Когда не получаю ответы или ответы неубедительны, то вопросов становится еще больше», - рассказала она в интервью «Спорт-Экспрессу».

Кроме того, Салихова сообщила, что недовольна назначением Руя Витории на пост главного тренера «Спартака».

По ее словам, Витория ушел из европейского футбола в 2017 году, выбрав отсутствие конкуренции и комфортные экономические условия. Арабские чемпионаты она сравнила с «кладбищем для кораблей».

«Туда едут только за деньгами, доигрывать как игроки, так и тренеры... Выигранные титулы в Саудовской Аравии лично для меня не являются основанием, что данный тренер подходит "Спартаку"», - отметила она.

Напомним, Салихова состояла в совете директоров «Спартака» недолгое время - с 3 по 21 мая.

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