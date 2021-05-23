Песков: Зеленский на встрече с Путиным хочет обсуждать Крым

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным хочет обсуждать Крым.

По его словам, если украинский лидер намерен говорить о приграничном сотрудничестве, то Москва готова, но, если речь пойдет о принадлежности региона – нет.

«Тупиковые ситуации: наши украинские визави говорят: "Мы будем обсуждать Крым". Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества … Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым - регион ..., то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать», - заявил пресс-секретарь главы государства в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

Песков напомнил, что в Конституции России «черным по белому написано», что говорить об отчуждении территорий РФ является уголовно наказуемым преступлением.

Как отметил представитель Кремля, предстоит «много еще поработать», а также продолжить обмен мнениями. «Посмотрим, что из этого получится», - заявил он, добавив, что обмен мнениями уже сегодня «действительно имеет место».