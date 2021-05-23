Судно "Фортуна" продолжило работы по укладке "Северного потока - 2" в водах Германии Фото: REUTERS

В воскресенье, 23 мая, Судно «Фортуна» продолжило работы по укладке трубопровода «Северного потока – 2» в водах Германии после того, как Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии распорядилось о немедленном исполнении разрешения на строительство двухкилометрового участка в исключительной экономической зоне ФРГ.

«"Фортуна" в настоящее время работает в водах Германии в соответствии с имеющимися разрешениями и со сделанными властями заявлениями», - агентство DPA заявления представителя компании - оператора Nord Stream 2 AG.

Напомним, накануне США ввели новые ограничения в отношении российских компаний и судов из-за строительства трубопровода «Северный поток – 2». На этот раз в черном списке оказались 13 российских судов. Под санкции также попали «Морские спасательные службы», «Мортранссервис» и Самарский теплоэнергетический имущественный фонд. При этом ранее в Госдепартаменте США заявили, что компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG ведет деятельность, попадающую под санкции, но Белый дом решил отказаться от введения ограничений по причинам, связанным с национальной безопасностью.