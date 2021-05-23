Песков: Россия настроена на дружбу с другими странами, но будет защищать свои интересы

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва настроена на дружбу с другими странами, но при необходимости будет защищать свои интересы. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, коммутируя слова президента России Владимира Путина о том, что «мы зубы выбьем» всем, кто попытается что-то «откусить» от России.

«Президент совершенно четко обозначил константу нашего мировоззрения. Мы хотим со всеми дружить, но эта дружба должна быть именно дружбой», - заявил пресс-секретарь главы государства в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Представитель Кремля также отметил, что дружба должна быть именно дружбой, а не каким-то «менторством». Кроме того, в ней не должно быть диктата, обмана или двойных стандартов. По его словам, Москва умеет дружить, но никогда никому не позволит «претендовать» на что-то, что ей принадлежит. «И мы достаточно сильны и мощны, чтобы никому этого не позволить», - добавил он.

Напомним, ранее российский лидер заявил, что Россия периодически сталкивается с попытками что-то от нее «откусить», но она выбьет зубы всем, кто собирается это сделать. По его словам, некоторые публично осмеливаются говорить о том, что богатства Сибири якобы несправедливо принадлежат только одной РФ. Глава государства отметил, что «странно слышать такие вещи, особенно публично».