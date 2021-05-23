Путин поздравил с днем рождения гроссмейстера Анатолия Карпова

Анатолий Карпов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения чемпиона мира по шахматам, международного гроссмейстера Анатолия Карпова, которому в воскресенье, 23 мая, исполнилось 70 лет. Поздравительная телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер отмечает, что спортсмен является одним из выдающихся представителей мировой и отечественной шахматной элиты, и за время своей карьеры добился «блестящих успехов в этом поистине уникальном виде спорта», став обладателем самых почётных наград и титулов.

«Примите поздравления с 70-летним юбилеем … Отрадно, что Ваш профессионализм, ответственная гражданская позиция сегодня в полной мере востребованы в значимой общественной, законотворческой деятельности»,- говорится в телеграмме главы государства, который пожелал гроссмейстеру здоровья и всего наилучшего.

Напомним, Анатолий Карпов является обладателем девяти шахматных «Оскаров» (1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984), шестикратным победителем шахматных олимпиад в составе сборной СССР (1972, 1974, 1980, 1982, 1986, 1988), трёхкратным чемпионом мира по шахматам среди мужчин (1975, 1978, 1981), и трёхкратным чемпионом мира ФИДЕ (1993, 1996, 1998), двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР (1985 и 1989), трёхкратным чемпионом СССР (1976, 1983, 1988) и чемпионом РСФСР (1970).