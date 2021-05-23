В Италии упала кабина фуникулера, погибли восемь человек. Фото: Twitter/@emergenzavvf.

В итальянской области Пьемонт обрушилась кабина фуникулера, на месте погибли восемь человек, сообщает МЧС области в Twitter.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 мая, на канатной дороге, соединяющей населенный пункт Стреза на берегу озера Лаго Маджоре и гору Монтероне высотой почти 1,5 тысячи метров.

В вагоне фуникулера находились 11 человек. Обрушение произошло за 100 метров до вершины горы. Среди пострадавших есть дети. На месте работают спасательные службы. Авария могла быть вызвана обрывом каната в самой высокой части маршрута, которая, начиная с озера Маджоре, достигает высоты 1 491 метр.

По данным kp.ru, подобный случай произошел в Грузии в 2018 году. Тогда система канатной дороги дала сбой, и кабины понеслись в обратную сторону. По счастливой случайности никто не погиб, но пострадали 11 человек.