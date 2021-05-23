Создателя telegram-канала Nexta задержали после посадки самолета в Минске. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Создателя Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича задержали в аэропорту Минска. Об этом в воскресение, 23 мая, сообщило Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.

Протасевич внесен в список причастных к терроризму лиц и объявлен в розыск. Его каналы признаны в республике экстремистскими.

По данным незарегистрированного правозащитного центра "Весна", молодой человек направлялся в Вильнюс.

При этом РИА Новости в пресс-службе аэропорта "Минск" сообщили, что самолет экстренно приземлился в белорусской столице после сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось.

В свою очередь, близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что в момент информации о минировании самолет был почти над границей, "до Вильнюса лететь было однозначно ближе, но обратились именно к Минску". По данным канала, о ситуации незамедлительно доложили президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Глава государства дал команду на возврат борта. Для сопровождения пассажирского самолета с Протасевичем в воздух подняли истребитель МиГ-29.

Создателей Nexta Степана Путило и Романа Протасевича в Белоруссии обвиняют в "Организации массовых беспорядков" и "Организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок".

Напомним, что массовые акции протеста начались в Белоруссии после объявления результатов президентских выборов в августе прошлого года. По данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко. Несогласные с результатами голосования граждане вышли на улицы городом. Мирные демонстрации превратились в столкновения с ОМОН и милицией. Позднее Александр Лукашенко заявил, что акции протеста в республике организованны извне.