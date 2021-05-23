Сенатор Цеков заявил о возможном сотрудничестве РФ и Украины в торговле и туризме в Крыму. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Россия и Украина имеют широкий спектр направлений приграничного сотрудничества в Республике Крым.

"Объем направлений сотрудничества очень большой, он очень широк, самые различные [темы]. Приграничное сотрудничество - это торговля та же самая. В свое время ведь Украина сама приняла решение устроить Крыму продовольственную блокаду. На самом деле, они себе блокаду устроили, потому что отказались от хорошего, привычного для них рынка сбыта", - сказал парламентарий ТАСС.

Сенатор отметил и то, что страны могли бы улучшить условия для своих граждан при пересечении границы в обоих направлениях.

Напомним, что после крымского референдума в 2014 году, по результатам которого Республика вернулась в состав России, Украина ограничила передвижение для граждан России на границе. В свою очередь РФ приняла ответные меры.

В недавнем обращении президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру личную встречу. Дата и место обговариваются.