Число жертв ЧП на фуникулере в Италии достигло 12 человек

В Италии упала кабина фуникулера, погибли 12 человек. Фото: Twitter/@emergenzavvf.

Спасатели в Италии, после ЧП на фуникулере, вытащили из-под обломков кабины 12 тел погибших.

По неподтвержденным пока данным, всего жертв может быть 13, сообщил РИА Новости представитель спасательной службы.

Напомним, ранее kp.ru сообщал о трагическом происшествии в итальянской провинции Пьемонт, в котором, по первоначальным данным погибло, девять человек. Во время подъема на гору Монтероне, высота которой почти 1,5 тысячи метров, кабина фуникулера оборвалась за сто метром до конечной точки.

Причиной трагедии стал разорвавшийся трос. Среди пострадавших есть дети.

Самая большая катастрофа в горах произошла в Австрии в 2000 году. Поезд-фуникулер, поднимающий туристов от поселка Капрун на ледник Кицштайнхор, загорелся. В тоннеле, проложенном через гору, возникла тяга. 149 человек задохнулись.