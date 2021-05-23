Зрителей Евровидения разозлило поведение украинского жюри. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи социальных сетей возмутились поведением украинского жюри на музыкальном конкурсе Евровидение - 2021.

Многие зрители выразили мнение, что представители страны должны были отдать свои голоса Литве, которая, в свою очередь, высоко оценила выступление украинской группы Go_A.

"Первые три позиции совпали с моими местами главы профессионального жюри Украины", — написал в фейсбуке Александр Пономарев, возглавлявший украинское жюри.

"Литва поддержала Украину, а мы за нее не голосуем", — написал один из зрителей.

"Как можно было так с литовцами?" — прокомментировал другой пользователь.

"А не стыдно перед Литвой? Ни одного балла друзьям, которые дали нам 12. Обидно", — не успокаивались зрители.

Пономарев же ответил вопросом на вопрос.

"Стыдно должно быть? <…> Что вы предлагаете мне сделать?" — пишет он в ответ на возмущенные комментарии.

Напомним, что 22 мая прошел финал музыкального конкурса Евровидение-2021. Во время голосования Украина получила от Литвы 24 балла - максимальная оценка. При этом украинское жюри не посчитало нужным ответить взаимностью - литовские исполнители не получили от "друзей" ни одного балла.

Победа на конкурсе досталась итальянской рок-группе Måneskin. По общим итогам голосования они набрали 524 балла.

Исполнительница от России - певица Манижа заняла на конкурсе 9 место. Всего артиста получила 204 балла.