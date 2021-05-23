Депутат Шерин: «Северный поток - 2» станет самой страшной санкцией для США

«Северный поток-2» станет самой страшной санкцией для США, считают в Госдуме. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин выразил мнение, что самой страшной санкцией для США станет полностью реализованный "Северный поток - 2".

«Когда Россия достроит "Северный поток - 2", когда мы начнем бесперебойно поставлять газ в Европу, когда Украина будет понимать, что она лишится огромных транзитных денег, которые сегодня Россия им вынуждена платить для того, чтобы они бесперебойно давали возможность поставлять газ в Европу, тогда мы можем Америке устанавливать любые условия», — сказал он радиостанции «Говорит Москва».

21 мая Вашингтон ввел новые рестрикции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве газопровода.

Напомним, что США выступают против строительства "Северный поток - 2". Неоднократно Вашингтон препятствовал реализации проекта, несмотря на желание Европы поскорее закончить строительство.

"Северный поток - 2" протянется от России до Европы. Длинна обеих нитей газопровода составляет 2,5 тысячи километров.