Победитель «Евровидения-2021» пройдет тест на наркотики. Фото: REUTERS

Вокалист победившей на "Евровидении" в Роттердаме итальянской группы Maneskin пройдет тест на наркотики.

Провести тест должны были еще вечером 22 мая, однако Европейский вещательный союз не смог немедленно организовать процедуру. Солист Давид Дамиано пройдёт добровольный тест, готовится в официальном заявлении Европейского вещательного союза.

Остальные участники группы опровергли информацию о том, что они якобы употребляют запрещенные препараты.

Вчера, 22 мая, во время финала музыкального конкурса зрители и журналисты заметили, как Давид Дамиано склонился над столом и характерно сложил руки, будто что-то снюхивал. Этот момент операторы поймали в свои телеобъективы прямо во время шоу. На прямой вопрос журналистов о наркотиках солист группы обиделся. Другие участники подчеркнули, что они не принимают наркотики.

Напомним, что конкурсанты из Италии заняли первое место в международном песенном конкурсе. По итогам голосования у группы Maneskin, выступившей с композицией "Zitti e Buoni" , 524 баллов.

Исполнительница от России - певица Манижа с песней "Russian Woman" заняла девятое место. По итогам голосования ей было отдано 204 балла.

Всего в финале юбилейного 65-го конкурса "Евровидение-2021" выступило 23 конкурсанта.