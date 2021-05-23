В Израиле заявили о законности атаки здания с офисами СМИ в Газе. Фото: REUTERS

Старший советник премьер-министра Израиля Марк Регев в интервью журналистам объяснил, почему обстрелы здания СМИ в Газе были законными. По его словам, там находилась ведущая лаборатория ХАМАС по блокировке систем наведения израильских ракет, сказал он телеканалу Fox News.

"Если бы им это удалось, мы не только не смогли бы сбивать ракеты, которые запускает ХАМАС, чтобы убивать наших людей, но и не были бы так по-хирургически точны в ударах по военной машине ХАМАС. Так что совершенно определенно это была законная военная цель. То, что ХАМАС использовал журналистов в качестве щита, не должно удивлять никого", - сказал Регев.

Напомним, что уже несколько недель продолжается военное противостояние Израиля и Палестины. Обе стороны применяют ракеты для нанесения ударов по противнику. Так, Палестина из сектора Газа с 10 мая выпустила по израильским городам 4 070 ракет. В свою очередь израильская сторона выпустила около тысячи ракет только за первую неделю конфликта в сторону противника.

Военные действия начались из-за беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые разгорелись из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей.