Блинкен: Двухгосударственное решение - единственный путь к миру между Палестиной и Израилем

Госсекретарь отметил, что сейчас надо добиться сохранения перемирия между Палестиной и Израилем. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что двухгосударственное решение остается единственным путем урегулирования палестино-израильского конфликта.

"В конце концов, это единственный способ обеспечить будущее Израиля как еврейского и демократического государства и единственный способ дать государство палестинцам, на что они имеют право", - сказал он в интервью телеканалу ABC.

При этом госсекретарь отметил, что сейчас надо добиться сохранения перемирия, а также предпринять усилия по восстановлению Газы. Он подчеркнул необходимость помочь живущим в Газе палестинцам, хотя контроль над ней остается у ХАМАС.

Напомним, 10 мая между Палестиной и Израилем разгорелся конфликт. Недопонимание возникло на почве давней национальной розни. Камнем преткновения в этот раз стало решение израильского суда изъять дома у живущих в квартале Шейх-Джаррах арабских семей. Ответ последовал незамедлительно. Палестинские группировки нанесли из сектора Газа ракетные удары. В свою очередь Израиль ответил тем же. 21 мая обе стороны договорились о перемирии, которое не продержалось и дня.