Сенатор Цеков: Ориентация на западных партнеров помешает Киеву наладить диалог с Москвой

По мнению Цекова, в ходе разговора с Путиным президент Украины может вновь поднять вопрос принадлежности Крыма. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков объяснил, почему у президента Украины не получится настроить диалог с Москвой.

"Ориентация на западных партнеров помешает Киеву наладить диалог с Москвой. Желание поддержать свой рейтинг, большая дружба с украинскими националистами - все это может привести к ситуации, когда от Зеленского не приходится ожидать каких-то важных государственных решений на российском направлении", - сказал сенатор РИА Новости в воскресенье, 23 мая.

По мнению парламентария, в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным Зеленский может вновь поднять вопрос принадлежности полуострова Крым, "но ему быстро объяснят, что полуостров стал частью Украины в силу большой несправедливости".

"Это не Европа, где можно рассказывать разное. В России всегда знали правду о том, что Крым всегда был частью России, а крымчане считают себя русскими" - сказал Цеков.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину личную встречу "в любой точке Донбасса" для урегулирования недопониманий. В Кремле отметили, что встреча возможна только после того, как Зеленский обсудить конфликтные вопросы с представителями ДНР.

О месте встречи и дате обе стороны пока не договорились. Ранее Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Путин может обсудить с Зеленским приграничное сотрудничество, но если речь пойдет о принадлежности Крыма, то тут вопрос, как говорил ранее сам Путин, давно решен.