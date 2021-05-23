Манижа вернулась в Россию после «Евровидения» под крики «Ура». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица Манижа, представлявшая нашу страну на "Евровидении - 2021", вернулась в Россию. Поклонники встретили ее в столичном аэропорту криками "Ура". Артистка поделилась с журналистами первыми впечатлениями после конкурса. Манижа отметила, что несмотря на то, что не стала победительницей, все-равно чувствует себя прекрасно.

"Самое яркое воспоминание сейчас — я прохожу паспортный контроль и на паспортном контроле сидит настоящая русская женщина, она берет мой паспорт, смотрит на паспорт, на меня, на паспорт на меня и такая: "Вас можно поздравить". Я говорю: "Спасибо". Она говорит: "Это они неправы, а вы правы, вы все правильно сделали. Молодец", - поделилась певица.

Манижа отметила, что "слова русской женщины", сказанные в России, имели на нее большое воздействие.

Также она заявила, что второй раз не поехала бы на песенный конкурс.

"Я не люблю так. Я люблю один раз что-то сделать, а в следующий раз сделать что-то новое. Нет, не хочу. Я поеду, если меня позовут ведущей, или сделать классную коллаборацию с Евровидением", — сказала она.

Напомним, что 22 мая в Роттердаме состоялся финал "Евровидения-2021". В нем принимало участие 23 конкурсанта из разных стран. Победа в этом году досталась итальянской рок-группе Maneskin, набравшей 524 балла.

Манижа стала девятой. Певица с песней "Russian Woman" ("Русская женщина") получила 204 балла.