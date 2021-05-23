Синоптики пообещали москвичам лето на следующей неделе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал москвичам на следующей неделе летнюю погоду. Он отметил, что днем температура поднимется до 22-26 градусов тепла.

"В понедельник и вторник, на фоне повышенного атмосферного давления будет преобладать солнечная и сухая погода, например, в Москве ночами плюс 5-10", - сказал Тишковец РИА Новости.

Он предупредил, что со среды и до выходных из-за активизации циклонической деятельности атлантического происхождения, столицу могут посетит дожди, но это не повлияет сильно на температуру, она останется в пределах 19-24, а в пятницу и субботу вернется к показателям плюс 21-26.

По его словам, есть высокая вероятность того, что в последние дни мая из-за полярного фронта в столичный регион вместе с ливнями устремится более свежий воздух, из-за чего "конец весны и начало лета может получиться "смазанным".