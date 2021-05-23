Самолет экстренно посадили из-за просьбы пассажира «вскрыть ему живот». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пассажирскому борту А-320 авиакомпании «Уральские Авиалинии», выполняющему ночной рейс «Москва (Домодедово) – Чита» пришлось экстренно совершить посадку в Екатеринбурге из-за неадекватного пассажира.

После взлета мужчина стал беспокойно себя вести. Он мешал другим пассажирам и все время жаловался на живот. В последствии он настоятельно стал просить бортпроводников пригласить к нему командира корабля для того, чтобы они вместе произвели вскрытие его живота и достали оттуда инородное тело.

"Вскройте мне живот", - повторял неугомонный пассажир 46 лет.

После экстренной посадки, дебошира забрала бригада скорой помощи. В последствии ему поставили диагноз - "алкогольный делирий" или же "алкогольный психоз", сообщают источники "КП" в экстренных службах.

По данным kp.ru, всего в салоне воздушного судна находилось 86 человек. Жалоб и заявлений от пассажиров не поступало.