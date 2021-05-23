Число жертв ЧП на фуникулере в Италии увеличилось до 13. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По окончательным данным спасателей, в итальянской провинции Пьемонте жертвами ЧП на фуникулере стали 13 человек.

Ранее, 23 мая, стало известно, что одна из кабин фуникулера, соединяющего населенный пункт Стреза на берегу озера Лаго Маджоре и гору Монтероне высотой почти 1,5 тысячи метров, сорвалась за сто метров до вершины. Авария могла быть вызвана обрывом каната в самой высокой части маршрута.

Среди пострадавших были дети, которых экстренно доставили вертолетом в клиники ближайших населенных пунктов.

Подобный случай произошел в 2005 году. В известном австрийском курорте Зельден на трос канатной дороги с вертолета, транспортировавшего стройматериалы, упал бетонный блок. С троса сорвались две кабины, в которых погибли девять человек и еще десять получили серьезные увечья.