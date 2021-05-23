Специалисты рассказали, что медведица за недели сильно потеряла вес. Фото: Минобороны РФ.

Минобороны России и Русское географическое общество 23 мая доставили из Якутии в Москву нуждающегося в спасении белого медведя.

Медведица вышла к людям 11 мая в районе поселка Джебарики-Хая Томпонского района Якутии. Поселок находится в глубине континента, в тысяче километров от арктического побережья. Учёные отметили, что такие случаи редки.

Медведицы требуется реабилитация. Фото: Минобороны РФ.

"Так далеко от зоны естественного обитания белый медведь зашёл впервые. Бывали случаи, когда они добирались до Магадана. Но сейчас медведица продвинулась вглубь материка почти на тысячу километров", - прокомментировал ситуацию старший научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Егор Кириллин, принимавший участие в отлове животного.

Он рассказал, что медведица могла отбиться от матери и потеряться. Она шла вдоль ручья в поисках пиши. Охотиться животное еще не умеет. Специалисты рассказали, что медведица за недели сильно потеряла вес.

Специалисты рассказали, что медведица за недели сильно потеряла вес. Фото: Минобороны РФ.

В Минобороны РФ рассказали kp.ru, что для спасения животного было принято решение перевезти его в Московский зоопарк. Заместитель директора по научной работе национального парка "Русская Арктика", кандидат биологических наук, член Русского географического общества Иван Мизин отметил, что таких животных следует изымать из дикой природы, чтобы не дать им погибнуть.

"В рассматриваемом случае причиной изъятия было то, что белого медведя обнаружили в поселении человека — очень далеко от его обычного ареала. Несомненно, создалась угроза конфликтных ситуаций", - сказал специалист.

Минобороны и РГО доставили белую медведицу из Якутии в Москву самолетом ВКС РФ. Фото: Минобороны РФ.

Он подчеркнул, что власти Республики Саха (Якутия) сработали слаженно и организовали сложную экспедицию по спасению медведя в короткие сроки, что помогло избежать вынужденного отстрел зверя.

После осмотра у медведицы выявили проблемы с пищеварением, дефицит массы тела по отношению к возрасту, проблемы с зубами – отсутствовал один клык. Стало понятно, что зверю требуется реабилитация. Ее согласился организовать Московский зоопарк. Помочь в транспортировке вызвалось Русское географическое общества.

По обращению РГО и дирекции Московского зоопарка в Минобороны России было принято решение доставить животное самолетом военно-транспортной авиации ВКС России.

После реабилитации белая медведица покажется посетителям Московского зоопарка.