В США домашняя вечеринка закончилась стрельбой, два человека погибли

Полиция расследует мотивы преступления и причину произошедшего. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В американском штате Нью-Джерси два человека погибли после перестрелки на домашней вечеринке. По данным полиции, еще 12 человек получили ранения.

"Полиция штата Нью-Джерси ведет расследование в связи со стрельбой, произошедшей на домашней вечеринке в округе Камберленд прошлой ночью. В результате инцидента погибли мужчина и женщина, еще 12 человек получили ранения", - говорится в заявлении полиции штата в Facebook.

Правоохранители получили сообщения о стрельбе в жилом доме 22 мая в 23.50 по местному времени (6.50 воскресенья мск 23 мая). Полицейские по прибытии обнаружили на месте происшествия тела 30-летнего мужчины и 25-летней женщины. Еще 12 пострадавших с ранениями разной степени тяжести госпитализированы, один из пациентов находится в критическом состоянии.

Полиция расследует мотивы преступления и причину произошедшего. Правоохранители пока не произвели ни одного ареста.