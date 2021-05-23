Израиль объявил о снятии ограничений по ковид с 1 июня 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-служба министерства здравоохранения Израиля сообщила, что с 1 июня в стране будут сняты все ограничения, связанные с корнавирусом.

"Израиль возвращается к обычной жизни", - подчеркнул министр здравоохранения Юлий Эдельштейн. По данным ведомства, такое решение было принято в связи с низким уровнем заболеваемости инфекцией.

С первого летнего дня у граждан страны больше не будет необходимости в "зелёном паспорте", и будут сняты ограничения так называемого "фиолетового стандарта", призванные ранее регулировать количество людей в закрытом помещении и на открытой местности. Но при этом граждане все еще будут должны носить маски.

Также в стране продолжат действовать ограничения на въезд и выезд. Министр здравоохранения призвал граждан Израиля повременить с посещением других государств, в особенности тех, где зафиксирован высокий уровень заболеваемости ковид.

23 мая в Израиле выявили 542 случая инфицирования, состояние 60 из них оценивается как тяжелое.