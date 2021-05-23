Россиянам дали разъяснения по штрафам за паслен и мяту на участках

За распространение сорняков россиянам могут вынести предупреждение или назначить штраф. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Юрист Анна Пономарева рассказала за какие виды сорняков могут оштрафовать владельцев участков сельскохозяйственного назначения.

"Законодательством предусмотрена ответственность за зарастание сорными растениями пятидесяти и более процентов земельного участка, относящегося к землям сельскохозяйственного назначения", — заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Она напомнила, что к сорнякам относятся тысячелистник обыкновенный, борщевик Сосновского, одуванчик лекарственный, мята полевая, редька дикая, осот полевой, полынь обыкновенная, конопля, белена черная, чертополох, паслен и амброзия.

Пономарева предупредила, что за распространение сорняков россиянам могут вынести предупреждение или назначить штраф в размере от 300 до 500 рублей. Более серьезные взыскания будут грозить владельцам участков, не уничтожившим растения, содержащие наркотические или психотропные вещества. Так, им могут выписать штраф от 3 000 до 4 000 рублей.

В начале мая глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев напомнил, что данные ограничительные меры касаются лишь тех дачников, чьи участки относятся к сельхозземлям.