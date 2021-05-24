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В мире24 мая 2021 0:06

Минобороны РФ узнало о подготовке провокаций боевиков накануне выборов в Сирии

По имеющейся у представителей ведомства информации, "террористы планируют осуществить инсценировку химатаки"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Александр Карпов заявил о подготовке террористов провокации накануне выборов президента Сирии.

- В российский ЦПВС поступили данные о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ) провокации в западной части провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ, - приводит словам Карпова ТАСС .

По имеющейся информации ведомства, "боевики планируют инсценировать химатаку и ее последствия в виде жертв и пострадавших среди местных жителей".