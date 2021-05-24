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Общество24 мая 2021 0:11

Главред "Baza" Никита Могутин сообщил о своем задержании в Москве

Журналист утверждает, что его доставили в ОВД "Китай-город"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Сотрудники полиции ОВД "Китай-город" задержали главного редактора Telegram-канала "Baza" Никиту Могутина.

- Я действительно был доставлен в ОВД "Китай-город" по совершенно неизвестным и непонятным мне причинам, - сообщил журналист.

В своем Telegram-канале Могутин уточнил, что полиция остановила его на улице из-за того, что он якобы числится в ориентировке.

Как отмечают РИА Новости, сейчас Могутина уже отпустили из отдела полиции под обязательство о явке. Он также добавил, что официально причину задержания его задержания в отделе ему так и не разъяснили.