Главред "Baza" Никита Могутин сообщил о своем задержании в Москве

Сотрудники полиции ОВД "Китай-город" задержали главного редактора Telegram-канала "Baza" Никиту Могутина.

- Я действительно был доставлен в ОВД "Китай-город" по совершенно неизвестным и непонятным мне причинам, - сообщил журналист.

В своем Telegram-канале Могутин уточнил, что полиция остановила его на улице из-за того, что он якобы числится в ориентировке.

Как отмечают РИА Новости, сейчас Могутина уже отпустили из отдела полиции под обязательство о явке. Он также добавил, что официально причину задержания его задержания в отделе ему так и не разъяснили.