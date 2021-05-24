Число погибших при падении кабинки на канатной дороге в Италии увеличилось до 14

Число погибших при падения кабинки на канатной дороге в Италии увеличилось до 14 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальная служба спасения в Альпах сообщила о смерти одного из двоих детей, доставленных накануне в больницу после падения кабинки на канатной дороге в районе Вербано на севере Италии.

- К сожалению, один из двух серьезно раненых детей, доставленных вертолетом в Турин, не выжил. Число погибших сегодня увеличивается до 14, - говорится в сообщении в Твиттере спасателей.

Таким образом, общее число погибших в результате случившегося увеличилось до 14 человек. Все детали и причины трагедии пока неизвестны, их выясняют специалисты. Не исключено, что, скорее всего, речь идет об обрыве троса.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что по окончательным данным спасателей, в итальянской провинции Пьемонте жертвами ЧП на фуникулере стали 13 человек. 23 мая одна из кабин канатной дороги, соединяющей населенный пункт Стреза на берегу озера Лаго Маджоре и гору Монтероне, высотой почти 1,5 тысячи метров, сорвалась всего за 100 метров до вершины.