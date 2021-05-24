Минобороны РФ закупит для спецназа и разведподразделений пистолеты "Удав" Фото: Александр БОЙКО

Минобороны РФ приступает к массовой закупке пистолетов "Удав". На приобретение первой крупной партии ведомство уже выделило почти 400 миллионов рублей.

Большая часть "Удавов" должна поступит на вооружение бойцов спецназа и разведывательных подразделений. Также это оружие получат и подразделения обеспечения.

Как пишут "Известия", главная особенность этого пистолета заключается в мощном патроне с бронебойной пулей. При этом оружие позволяет обеспечить бесшумную стрельбу.

Фото: КП

Еще в 2019 году сайт kp.ru писал, что армию вооружают "Удавами". Это оружие - детище Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш госкорпорации "Ростех"). Пистолетный комплекс успешно прошел госиспытания в войсках, рассказал конструктор "Удава" Иван Козлов.

Напомним, корреспондент "КП" оказался первым журналистом, который испытал засекреченный "Удав" на закрытом стрельбище ЦНИИТОЧМАШа. Александр Бойко, который впервые взяв в руки "Удав", уложил на стрельбище 14 мишеней из 18 возможных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Армию вооружают "Удавами"

Новый пистолет прошел военную приемку в войсковых подразделениях (подробности)