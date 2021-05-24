В Москве мужчина "скормил" банкомату билеты "банка приколов" и обналичил миллион рублей

В Москве мужчина загрузил в банкомат купюры из "банка приколов" на один миллион рублей, перевел средства на банковские карты, после чего успешно обналичил.

- На Краснопрудной улице мужчина внес в банкомат 521 купюру "банка приколов" по 2 тысячи рублей на общую сумму более одного миллиона рублей. Банкомат распознал сувенирные деньги за настоящие и зачислил средства на счет мужчины, который в дальнейшем перевел сумму на несколько банковских карт и обналичил настоящие деньги, - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Теперь сотрудники полиции завели на него уголовное дело за мошенничество.