Климкин назвал "ударом под дых" снятие США санкций с оператора "Северного потока - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил об "ударе под дых" от США. Так он прокомментировал отказ американской стороны от введения санкций против оператора газопровода "Северный поток - 2" (Nord Stream 2 AG).

- Снятие Штатами санкций с компании, которая строит "Северный поток - 2" - это как удар "под дых". И дело не только в том, что шанс на достройку очень высок. Очень тревожно от того, что эта тема не прозвучала во время последнего визита Энтони Блинкена, - написал Климкин в посте в Фейсбуке.

Экс-министр отметил, что "с партнерами, которых уважают, так не поступают". Он также признался, что не хотел, чтобы отношения Украины и США начали испытывать признаки кризиса доверия.

Ранее агентство Reuters сообщало, что администрация США Джо Байдена снимет относящиеся к проекту "Северный поток - 2" санкции с компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее главы. Это же стало известно и изданию Axios.

При этом газета Politico со ссылкой на свои источники сообщает, что Госдепартамент США намерен внести в санкционный список еще четыре судна, которые занимаются строительством "Северного потока - 2"